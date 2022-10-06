В Волгоградской области ошибочно мобилизованный отец ребенка-инвалида едет домой

Мужчина получил повестку по ошибке. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

38-летний Николай Голиков из города Суровикино Волгоградской области вернется домой с полигона, куда попал по ошибке военкомата. Мужчину призвали по частичной мобилизации, хотя дома у него жена и двое детей, один из которых – инвалид. Ситуация получила огласку после обращения родственницы Николая в СМИ еще 4 октября.

- Ранее Николай служил срочником в десантных войсках. Он одним из первых был призван по частичной мобилизации. У Николая на иждивении находятся жена и двое детей, один из которых инвалид. Девочке 11 лет, - рассказала Анна.

Сегодня на горячей линии «Мобилизация. Волгоградская область» сайту volgograd.kp.ru сообщили, что мужчину вернут домой. Добавим, что 379 ошибочно мобилизованных жителей региона уже вернулись домой.