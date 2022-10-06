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Происшествия6 октября 2022 13:39

В Волгограде бывшие полицейские продавали персональные данные граждан

Теперь каждому из них грозит по 5 лет тюрьмы
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Бывшим полицейским грозит колония

Бывшим полицейским грозит колония

Фото: Евгения ГУСЕВА

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко утвердил обвинение на троих бывших полицейских. Они обвиняются за неправомерный доступ к компьютерной информации. В 2019 году сотрудники МВД продавали третьим лицам сведения о персональных данных граждан, которые им становились известны во время службы. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России. Расследование проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

- Для осуществления совместного преступного умысла одним из подозреваемых создан аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, где злоумышленники вели свою преступную деятельность, связанную с реализацией компьютерный информации, содержащейся в автоматизированных системах базы данных МВД, - отметили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд. Трем бывшим полицейским грозит по 5 лет колонии.