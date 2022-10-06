Волгоградскую область отметили за восстановление Станично-Луганского района ЛНР

Строители восстановили школы после бомбежек. Фото: администрация Волгоградской области

Этим летом Волгоградская область взялась «опекать» Станично-Луганский район ЛНР. Для восстановления на подшефную территорию направили врачей, строителей, энергетиков. Благодаря слаженной работе волгоградцев дети смогли пойти вовремя в школы – их успели отремонтировать после бомбежек к новому учебному году.

И эту работу оценили и жители, и руководство. Зампред правительства Марат Хуснуллин провел совещание по вопросам восстановления ДНР и ЛНР. В нем участвовал и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

-Работы развернуты везде, где это позволяет оперативная обстановка. Большую роль в том выборе, что сделали жители этих регионов, сыграли именно субъекты, которые помогают в восстановлении, и люди реально увидели, что Россия готова быть с ними!

Среди тех, кто усиленно и продуктивно работает в этом направление Марат Хуснуллин отметил Волгоградскую, Воронежскую, Ульяновскую, Магаданскую области и приморский и Хабаровский края.