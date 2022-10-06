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Происшествия6 октября 2022 13:38

Под Волгоградом двум жителям грозит 7 лет тюрьмы за вырубку 21 дуба

Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Лесорубам грозит тюрьма.

Лесорубам грозит тюрьма.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Накануне, 5 октября, полицейские Урюпинского района задержали 52-летнего мужчину и его 35-летнюю родственницу, которых подозревают в вырубке 21 дуба на территории лесничества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ущерб природе превысил 1 миллион рублей.

Сообщники не стали отрицать свою вину. К тому же, у них дома нашли заготовленные дрова. Полицейским объяснили, что деревья им нужны для отопления жилых помещений.

- В настоящее время следователями ОМВД «Урюпинский» устанавливается сумма причиненного ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в полиции.

По статье 260 УК РФ подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы.