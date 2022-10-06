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Здоровье6 октября 2022 12:49

В Волгоградскую детскую областную больницу поступило новое оборудование

В учреждение завезли 12 единиц медтехники
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

Фото: Комитет здравоохранения Волгоградской области

В Волгоградскую детскую областную клиническую больницу поступило новое оборудование. 12 единицами медицинской техники оснастили реабилитационное отделение. Впервые маленьких пациентов будут лечить при помощи магнитотурбатрона, рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете здравоохранения.

- Действие магнитотурботрона заключается в создании вихревых полей в организме человека, что приводит к усилению микроциркуляции, ускорению обменных процессов, улучшению энергообмена, - отметили в облздраве.

Массивная установка позволяет воздействовать на весь организм ребенка, что отличает его от массажа или привычного физиолечения. Специалисты добавляют, что магнитотурботрон легко программируется, его работа может быть скорректирована в любой момент. Оборудование в детскую больницу было закуплено по областной программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».