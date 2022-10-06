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Происшествия6 октября 2022 12:43

В Волгограде судят жителя Тамбовской области за обман с подменного номера

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчине грозит тюрьма.

Мужчине грозит тюрьма.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего парня из Тамбовской области, обвиняемого в мошенничестве. Молодой человек использовал подмену номера телефона, чтобы заполучить чужие деньги. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемый зарегистрировался в одной из групп, где увидел объявление от родственника инвалида. Требовались товары для ухода за больным.

- Фигурант уголовного дела сообщил потенциальному клиенту о готовности осуществить поставку товара на условиях предварительной оплаты в размере 30 тысяч рублей, - уточнили в надзорном органе.

После этого мошенник пропал, однако потерпевший сразу же обратился в полицию и личность афериста удалось установить. Несмотря на то, что обвиняемый вернул деньги, ему грозит до 5 лет тюрьмы.