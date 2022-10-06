На видео попала боевая подготовка мобилизованных в Волгоградской области

Фото: Кадр с видео телеграм-канала "Мобилизация. Волгоградская область"

Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации жители Волгоградской области на полигонах проходят боевую подготовку. Военнослужащие отрабатывают различные навыки. Они изучают тактику ведения современного боя, работу средств связи и учатся оказывать первую медицинскую помощь. Об сообщает телеграм-канал «Мобилизация. Волгоградская область». Тренировки мобилизованных попали на видео.

Военнослужащие также тренируются в стрельбе, для этого используются автоматы и ручные пулеметы Калашникова, гранатометы РПГ-7В. Учения проводятся под руководством имеющих боевой опыт военных.