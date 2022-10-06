Новых депутатов Волгоградской областной думы распределили по комитетам

6 октября проходит заседание облдумы. Фото: Волгоградская областная дума.

Заседание Волгоградской областной думы 6 октября проходит в обновленном составе. В нем принимают 3 депутата, который вошли в парламент по итогам сентябрьских довыборов. Кресла парламентариев заняли Наталия Барышникова, Лариса Гордиенко и Татьяна Распутина. Их должны утвердить в составе думских комитетов и комиссий на основании личных заявлений. Перед заседанием парламента новых депутатов приняли во фракцию «Единая Россия». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Директор гимназии №12 Наталья Барышникова войдет в состав комитетов по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму и по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов. Также она станет членом думской комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.

Председатель контрольно-счетной комиссии Михайловки Лариса Гордиенко в парламенте будет работать в комитетах по бюджетной и налоговой политике, по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству, по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности и в думской комиссии по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона.

Бывшая глава Светлоярского района Татьяна Распутина будет в комитетах по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов, в думской комиссии по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции.

Напомним, три депутатских места в регпарламенте стали вакантными после избрания в Госдуму Алексея Волоцкова и Олега Савченко, а также после перехода Бориса Короткова на должность председателя комитета ЖКХ Волгоградской области.