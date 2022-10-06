Волгоградский фонд укомплектовал мобилизованных участников СВО на 179 млн рублей

Фото: пресс-служба АВО.

Сегодня, 6 октября, из Волгоградской области отправляется первая партия с необходимым для мобилизованных участников СВО снаряжением. Жители региона и России за короткий срок пожертвовали в региональный Фонд поддержки военнослужащих и добровольцев 338 миллионов рублей. 179 миллионов уже потратили на крупную закупку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, военным купили квадрокоптеры, дизельгенераторы, бинокли, тепловизоры, автотранспорт, радиостанции, амуницию и другое.

- Формирование и отправка первой партии грузов со снаряжением для военнослужащих и добровольцев СВО осуществлялась на протяжении нескольких предыдущих дней - часть снаряжения имеет крупные габариты, - пояснил председатель наблюдательного совета Фонда Сергей Булгаков

Отметим, что военные сами составили заявку, а регион в свою очередь помог доукомплектовать защитников всем необходимым. Специалисты закупают нужный товар напрямую у производителя, с перекупщиками не работают. Есть люди, которые проверяют качество, сроки годности и прочее.

- Огромную роль играют не только качественное и исправное оружие, но и обыкновенные предметы быта для военнослужащих. Хорошая амуниция, которая греет и не промокает, крепкие ботинки, мощные бинокли, приборы, - прокомментировал член наблюдательного совета фонда Александр Струков.

Добавим, что волгоградцы регулярно отправляют военным гуманитарную помощь в рамках акции «Тепло из дома»