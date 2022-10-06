В Волгоградской области сильно подешевела гречка и выросли цены на овощи

Осенью овощи в Волгоградской области стали дорожать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На рынках и в магазинах Волгоградской области стали дорожать овощи, что является обычным явлением осенью. Но у некоторых растительных продуктов за неделю значительно изменился ценник. С 27 сентября по 3 октября на 20,13% подорожала свекла, килограмм в среднем стоит 20,13 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата. На 9,56% увеличилась стоимость моркови, на 2,98% - картофеля, на 5,29% - капусты, на 3,73% - лука, на 3,43% - помидоров. Зато резко упали цены на гречку, она за неделю подешевела на 10,95% до 88,16 рубля за килограмм.

Среди подорожавших продуктов также бананы (на 2,36%), полукопченая и варено-копченая колбаса (на 1,43%), овощные консервы для детей (на 2,57%), яйца (1,21%), рис (на 1,72%), вермишель (на 1,51%). Снизились цены в регионе на мясные и фруктово-ягодные консервы для детей – на 3,3% и 2,61% соответственно, а также на стерилизованное молоко – на 1,47, на сыры – на 1,1%, на сахар-песок – на 1,26%, на конфеты – на 2,21%.