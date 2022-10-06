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Происшествия6 октября 2022 8:48

В Волгограде пенсионер украл электросамокат в подарок внуку

Он загрузил двухколесный транспорт к себе в машину с парковки
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего пенсионера. Дедушку подозревают в краже электросамоката.

Заявление в полицию написал руководитель службы безопасности фирмы, занимающейся предоставлением транспорта в аренду. С парковки похитили электросамокат, стоимостью 20 тысяч рублей. Когда отсмотрели записи с ближайших камер, то увидели, что к парковке подошел пожилой мужчина, огляделся вокруг, взял самокат, погрузил в авто и уехал домой.

Похитителя нашли. Как волгоградец объяснил в полиции, он решил сделать внукам подарок. Правда, теперь ему грозит за это уголовный срок. Его отпустили под подписку о невыезде.