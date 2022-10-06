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Происшествия6 октября 2022 8:45

В Волгограде четверо безработных пытались украсть мотор за 1,5 млн

Мужчин задержала полиция
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Подозреваемых задержали.

Подозреваемых задержали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Банду преступников задержали полицейские Волгограда в Красноармейском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД региона, мужчины обокрали ангар и пытались вынести мотор за полтора миллиона рублей.

Полицейские установили, что безработные сообщники в возрасте от 25 до 60 лет ночью прокрались в ангар, откуда украли лодочный мотор стоимостью 200 тысяч рублей и систему видеонаблюдения. Чуть позже злоумышленники вернулись за более дорогим оборудованием, но были пойманы.

- Похищенное имущество изъято. Оперативники устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории города Волгограда, - добавили в полиции.

На мужчин возбудили уголовное дело, все четверо находятся под стражей.