Кубковый матч между «Ротором» и «Шинником» обернулся скандалом

После матча случился скандал Фото: Эдуард Пальгунов

«Ротор» проиграл на «Волгоград Арене» «Шиннику» по пенальти в матче 1/32 финала Кубка России. Волгоградский коллектив вылетел из турнира, чем, конечно, не порадовал своих болельщиков. Разочарованы и в самом клубе, представители которого были недовольны качеством судейства, что обернулось скандалом. Спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко в некорректной форме заявил инспектору Юрию Чеботареву о предвзятом судействе и требовал получить оценки, которые были выставлены бригаде арбитров. Об этом сообщается в телеграм-канале «ФНЛ с Ильевым».

«Ротор» попытался получить разъяснения с пропущенными желтыми карточками игрокам «Шинника» Эльдару Низамутдинову и Андрею Батютину, первый на 43-й минуте ударил локтем Никиту Кармаева, второй на 72-й минуте нарушил правила на Сергее Зуйкове и спустя две минуты все-таки получил «горчичник» за другой фол.

Федор Щербаченко объявил инспектору встречи, что клуб готовит апелляцию на спорные моменты в матче.

- На это инспектор в грубой резкой форме ответил: на него давить не надо, - сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым».

В итоге делегат матча Юрий Кузнецов внес в протокол запись про поведение спортивного директора. «Ротор» теперь готовит обращения в экспертно-судейскую комиссию и контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Это сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе волгоградского клуба.

Напомним, игра «Ротора» и «Шинника» в основное время завершилась со счетом 1:1, в серии пенальти удачливее оказались ярославцы – 5:4, они вышли в следующий раунд Кубка России.