В Волгоградской области увеличат посевы, чтобы выращивать гибридные семена подсолнечника

Первые результаты "Золотой осени".

В Москве проходит выставка «Золотая осень», в которой по хорошей традиции каждый год участвует Волгоградская область. И после первого дня уже есть важные результаты. Регион подписал соглашение с ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК им. В.С. Пустовойта о создании на нашей земле участков под посевы гибридизации подсолнечника.

Чаще всего фермеры покупают семена гибридов подсолнечника (именно они дают самый хороший урожай) за границей. Но после наложенных санкций, продукция сильно подорожала, а некоторые виды стали просто недоступны. Поэтому так важно сейчас развивать эту сферу. В Волгоградской области предстоит нарастить площадь участков под гибридизацию. Комитет сельского хозяйства выберет фирму, в которых это будут делать. Сейчас в регионе 24 таких сельхозпредприятий. Так что выбор есть. Семена-родителей обещает поставить как раз Всероссийский научно-исследовательский институт.

Соглашение позволит увеличить посевные площади под гибридизацию семян подсолнечника отечественной селекции и в дальнейшем получить высококачественный посадочный материал.