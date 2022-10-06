В Волгограде пятые сутки ищут 83-летнюю женщину с потерей памяти

Фото: Лиза Алерт.

Полиция и волонтеры вот уже пятые сутки ищут 83-летнюю Розу Мамуджанову из Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт», пенсионерка ушла из дома 2 октября и не вернулась. Связи с ней нет. Обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы. Пока поиски не принесли результатов.

Пожилая женщина страдает потерей памяти. Она может забыть свое имя и адрес, блуждать по улице. Волгоградцев просят обратить внимание на ориентировку, которая распространяется в соцсетях и по городу. Роза Мамуджанова невысокого роста, у нее обычное телосложение и рыжие волосы. В чем была одета – неизвестно.

Если вы увидите похожую женщину, необходимо обратиться в экстренные службы (112) или к волонтерам (8-800-700-54-52).

Добавим, что после несколько дней назад длительных поисков удалось найти 90-летнюю жительницу города-героя, пропавшую еще в сентябре.