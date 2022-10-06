В центре Волгограда в массовой аварии пострадали 3 водителя и 2 пассажира

В аварии пострадали пять человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять человек попали в больницу в результате массовой аварии в центре Волгограда 4 октября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, в час ночи на улице Рокоссовского столкнулись «Акура», «Киа Рио» и «Лада Веста».

ДТП произошло из-за нарушений правил дорожного движения. По предварительной информации, 32-летний водитель «Акура» ехал с Невской в сторону Ростовской. Мужчина потерял управление над машиной и врезался в «Киа», за рулем которой находился 59-летний волгоградец, ехавший в противоположном направлении. Иномарку отбросило на «Ладу», которой управлял 25-летний автомобилист.

- В результате ДТП трое водителей, 34-летняя, 59-летняя пассажирки автомобиля «Киа Рио» доставлены в больницу, - добавили в полиции.