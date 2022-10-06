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Политика6 октября 2022 6:39

Волгоградцам объяснили, положена ли отсрочка от мобилизации переболевшим COVID-19

Ответы на волнующие граждан вопросы публикуются на портале «Объясняем.рф»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В России продолжается частичная мобилизация.

В России продолжается частичная мобилизация.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Переболевшим коронавирусной инфекцией волгоградцам не положена отсрочка от частичной мобилизации. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru на портале «Объясняем.рф», в случае серьезных осложнений после COVID-19 необходимо пройти дополнительное обследование.

- Нужно сообщить об этом призывной комиссии и предъявить соответствующие медицинские документы для рассмотрения вопроса о направлении вас на медицинское освидетельствование, - пояснили эксперты.

Напомним, в России продолжается частичная мобилизация, в процессе которой возникает немало вопросов. Жители Волгоградской области могут задать их в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» и «Объясняем.рф».