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Общество6 октября 2022 6:29

Раздавать волгоградцам повестки о мобилизации могут учителя

Если их уполномочил глава района
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Учителя вправе вручать повестки, если их уполномочат.

Учителя вправе вручать повестки, если их уполномочат.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области продолжается частичная мобилизация. Первый этап завершен, но призвать все равно могут. Причем вручить повестку вправе не только представитель военкомата или полицейский, но и даже педагог, например, учитель вашего сына. Разъяснение об этом появилось в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область»

- Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо.

Так что если вдруг вам выдал повестку «физрук» и у него есть бумага от главы района, то все законно.