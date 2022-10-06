Раздавать волгоградцам повестки о мобилизации могут учителя

Учителя вправе вручать повестки, если их уполномочат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгоградской области продолжается частичная мобилизация. Первый этап завершен, но призвать все равно могут. Причем вручить повестку вправе не только представитель военкомата или полицейский, но и даже педагог, например, учитель вашего сына. Разъяснение об этом появилось в телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область»

- Глава муниципального образования, как председатель мобилизационной комиссии, может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо.

Так что если вдруг вам выдал повестку «физрук» и у него есть бумага от главы района, то все законно.