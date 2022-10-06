58% волгоградцев в погоне за крепким иммунитетом стали чаще пить витамины

Волгоградцы стали чаще пить витамины, чтобы укрепить иммунитет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Волгоградской области за последний год стали чаще покупать лекарства. Сервис hh.ru спросил волгоградцев, с чем это связано. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты, 58% ходят в аптеку за БАДами и витаминами с целью улучшить самочувствие. Особенно это актуально в осенне-зимний период. При этом 26% покупают привычные препараты и не заметили в этом вопросе никаких изменений. 9% жителей вовсе не принимают таблетки, и лишь 3% заметили, что реже ходят в аптеку.

Чаще волгоградцы покупают БАДы и витамины, треть нуждается в обезболивающих средствах, каждый пятый принимает успокоительные, также среди популярных препаратов таблетки для пищеварения, антибиотики, гели и мази от боли.

- Лишь треть (33%) всех опрошенных жителей ЮВО, которые принимают лекарства, БАДы и витамины, делают это по рецепту врача. 31% самостоятельно «назначают» себе лекарства и витамины, - комментирует Анастасия Кабинова, аналитик hh.ru Юг.