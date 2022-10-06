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Общество6 октября 2022 6:24

58% волгоградцев в погоне за крепким иммунитетом стали чаще пить витамины

Сервис hh.ru провел опрос жителей региона
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцы стали чаще пить витамины, чтобы укрепить иммунитет.

Волгоградцы стали чаще пить витамины, чтобы укрепить иммунитет.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Волгоградской области за последний год стали чаще покупать лекарства. Сервис hh.ru спросил волгоградцев, с чем это связано. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru эксперты, 58% ходят в аптеку за БАДами и витаминами с целью улучшить самочувствие. Особенно это актуально в осенне-зимний период. При этом 26% покупают привычные препараты и не заметили в этом вопросе никаких изменений. 9% жителей вовсе не принимают таблетки, и лишь 3% заметили, что реже ходят в аптеку.

Чаще волгоградцы покупают БАДы и витамины, треть нуждается в обезболивающих средствах, каждый пятый принимает успокоительные, также среди популярных препаратов таблетки для пищеварения, антибиотики, гели и мази от боли.

- Лишь треть (33%) всех опрошенных жителей ЮВО, которые принимают лекарства, БАДы и витамины, делают это по рецепту врача. 31% самостоятельно «назначают» себе лекарства и витамины, - комментирует Анастасия Кабинова, аналитик hh.ru Юг.