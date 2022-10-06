Дмитрий Медведев провел заседание Организационного комитета по подготовке мероприятий ко 2 февраля в Волгоградской области

Мероприятий ко 2 февраля намечено очень много. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 октября провел заседание, посвященное празднованию 80-летия Победы в Сталинградской битве. Мероприятия намечены не только в Волгоградской области, но и по всей стране. Чтобы такая важная дата не осталось незамеченной ей уделяется особое внимание со стороны правительства. Об этом можно судить по составу совещания. На нем были Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, помощник Президента РФ Владимир Мединский, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и главы министерств и ведомств, которых затронет подготовка к празднованию. Пригласили на него и Александра Струкова, председателя горсовета ветеранов.

Мероприятий намечено множество. Многие из них обсуждались на встрече Дмитрий Медведева с ветеранами, которая прошла этим летом и на встрече президента с губернатором Андреем Бочаровым в сентябре. Работы очень много, в планах культурные, просветительские, патриотические акции и проекты. Предстоит провести ремонт военных мемориалов, в том числе на Мамаевом кургане и в музее-панораме «Сталинградская битва».

Это заседание не последнее. Но знаковое и важное.