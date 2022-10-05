"Ротор" проиграл "Шиннику" и вылетел из Кубка России

Серия пенальти завершилась в пользу "Шинника" Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором "Ротор" принимал ярославский "Шинник". Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти оказались удачливее соперники "Ротора".

Счет открыли гости. Фото: Эдуард Пальгунов

Счет в игре открыли ярославцы, на 58-й минуте мяч забил Андрей Савинов. Спустя 12 минут "сине-голубые" ответили голом Сергея Обивалина. В серии пенальти счет 5:4 в пользу "Шинника".

Уже в следующее воскресенье "Ротор" снова сыграет на своем стадионе. 9 октября состоится матч 12-го тура Второй лиги между "сине-голубыми" и их основным конкурентом в борьбе за лидерство "Чайкой" из Песчанокопского. Игра на "Волгоград Арене" 9 октября начнется в 16.00.