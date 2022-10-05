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Спорт5 октября 2022 18:11

"Ротор" проиграл "Шиннику" и вылетел из Кубка России

Волгоградцы уступили в серии пенальти
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Серия пенальти завершилась в пользу "Шинника"

Серия пенальти завершилась в пользу "Шинника"

Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде состоялся матч 1/32 финала Кубка России, в котором "Ротор" принимал ярославский "Шинник". Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти оказались удачливее соперники "Ротора".

Счет открыли гости.

Счет открыли гости.

Фото: Эдуард Пальгунов

Счет в игре открыли ярославцы, на 58-й минуте мяч забил Андрей Савинов. Спустя 12 минут "сине-голубые" ответили голом Сергея Обивалина. В серии пенальти счет 5:4 в пользу "Шинника".

Уже в следующее воскресенье "Ротор" снова сыграет на своем стадионе. 9 октября состоится матч 12-го тура Второй лиги между "сине-голубыми" и их основным конкурентом в борьбе за лидерство "Чайкой" из Песчанокопского. Игра на "Волгоград Арене" 9 октября начнется в 16.00.