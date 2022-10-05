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Недвижимость5 октября 2022 14:43

В Волгоградской области отопительный сезон стартовал в 17 районах

Подтапливаются школы, больницы, детские сады
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В 17 районах и городах региона начался отопительный сезон

В 17 районах и городах региона начался отопительный сезон

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области увеличилось число муниципалитетов, в которых стартовал отопительный сезон. Подтопка социально значимых объектов осуществляется уже в 17 районах и городах региона. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в областном комитете ЖКХ, отапливаются 166 школ, 96 детских садов, 40 больниц, 28 муниципальных объектов.

В некоторых частях области уже установилась достаточно прохладная погода. Так в Урюпинске, Нехаевском и Руднянском районах горячие батареи стали и в жилых домах. Решение о старте отопительного сезона принимают руководители муниципалитетов. Обычно отопление включается, если в течение пяти дней температура воздуха держится ниже +8 градусов.