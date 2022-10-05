Под Волгоградом пристава-исполнителя посадили в тюрьму за взятку

Суд принял решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городищенский райсуд приговорил бывшего судебного пристава-исполнителя к 4,8 года тюрьмы за взятку. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пользуясь своим должностным положением, мужчина в августе 2022 года получил от двух должников деньги за прекращение производства по их делам. Сотрудники СКР установили, что волгоградцу заплатили 60 тысяч рублей. При этом одного из мужчин он обманул – ранее УФССП уже прекратило исполнительное производство из-за отсутствия возможности выплачивать долг.

- Вину в содеянном мужчина признал частично. Мужчине назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Также в течение 3 лет он лишен права занимать определенные должности. Он взят под стражу в зале суда, - уточнили в прокуратуре.