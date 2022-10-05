В Волгоградской области резко увеличилось число отравившихся грибами

В этом году грибами отравились 50 волгоградцев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области в самом разгаре сезон сбора грибов. Многие жители берут в руки корзинки и отправляются в лес. К сожалению, тихая охота приводит к серьезным последствиям. Не все являются настоящими грибниками, что оборачивается употреблением в пищу опасных грибов. В регионе резко выросло число отравившихся. Только за две последние недели в Центр острых отравлений Волгоградской области госпитализировали 30 человек, в том числе 6 детей, которые съели грибы. Всего в этом году отравились 50 человек, рассказали сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- Самое опасное, что отравление грибами проявляется симптомами гастроэнтерита: с тошнотой, рвотой и диареей. После чего наступает период скрытого благополучия, симптомы отравления временно отступают, но в этот момент токсин продолжает губительно действовать на организм, разрушая прежде всего клетки печени, - добавили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Медики отмечают, что при первых симптомах недомогания необходимо обратиться за помощью к врачам. Доврачебной помощью после употребления грибов являются промывание желудка и принятие сорбентов. Детям категорически запрещается есть грибы, так как их пищеварительная система незрелая и не обладает необходимыми ферментами.