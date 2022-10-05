В Волгограде в поликлинике №4 заменят лифты почти за 7 млн рублей

В поликлинике заменят два лифта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде объявили аукцион по замене лифтов в поликлинике №4 Ворошиловского района. Лифтовое оборудование обновят в 7-этажном здании на улице Елецкой, 9. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, начальная цена торгов составляет 6 миллионов 975 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Победителю аукциона предстоит выполнить работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание. Заменить придется два лифта. Работы должны проходить в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные – по согласованию с руководством поликлиники №4. После определения подрядчика и подписания с ним контракта, обновление лифтов должно завершиться до 1 декабря 2022 года.