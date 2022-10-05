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Происшествия5 октября 2022 12:12

В Волгограде женщина-предприниматель год не платила зарплату водителю

Она ответит за это перед судом
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Следователи готовы передать дело в суд.

Следователи готовы передать дело в суд.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде под суд может попасть 59-летняя женщина-бизнесмен. Ее подозревают в полной невыплате зарплаты более двух месяцев. Следственный отдел по Дзержинскому району возбудил уголовное дело.

На своего работодателя пожаловался водитель одной из оптовых торговых фирм. Мужчина рассказал, что с января 2020 года по февраль 2021 года ему совсем не платили зарплату. А когда он уволился, также не перечислили деньги за неиспользованный отпуск. Всего набежало 200 тысяч рублей.

Следователи убедились, что волгоградец говорит правду. Также они выяснили, что никаких финансовых трудностей у компании не было: начальница вполне могла позволить себе платить сотруднику. Сейчас сотрудники СК собирают необходимые доказательства для передачи дела в суд.