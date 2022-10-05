Под Волгоградом бесследно пропал 39-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области со 2 октября ведутся поиски пропавшего 39-летнего Сергея Нойкина из села Нижняя Добринка Камышинского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространяют ориентировку на мужчину, просят жителей региона присоединиться к поискам.

Известно, что Сергей в тот день уехал на машине. Больше от него вестей не поступало, попытки дозвониться не принесли результатов, родные обратились в полицию.

У Сергея карие глаза, нормальное телосложение, рост 183 сантиметра, светлые волосы. был одет в спортивную кофту темного цвета, белую футболку, джинсы и черные туфли.

Телефоны для связи: 112 и 8-800-700-54-52.