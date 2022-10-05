Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 10:09

Под Волгоградом бесследно пропал 39-летний мужчина

Волонтеры просят помощи в поиске Сергея Нойкина
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области со 2 октября ведутся поиски пропавшего 39-летнего Сергея Нойкина из села Нижняя Добринка Камышинского района. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространяют ориентировку на мужчину, просят жителей региона присоединиться к поискам.

Известно, что Сергей в тот день уехал на машине. Больше от него вестей не поступало, попытки дозвониться не принесли результатов, родные обратились в полицию.

У Сергея карие глаза, нормальное телосложение, рост 183 сантиметра, светлые волосы. был одет в спортивную кофту темного цвета, белую футболку, джинсы и черные туфли.

Телефоны для связи: 112 и 8-800-700-54-52.