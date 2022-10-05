Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика5 октября 2022 9:48

В комитете строительства Волгоградской области назначили временного руководителя

Исполняющим обязанности председателя стала Ольга Бегункова
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В региональной администрации произошли кадровые перестановки. Фото: Администрация Волгоградской области.

В региональной администрации произошли кадровые перестановки. Фото: Администрация Волгоградской области.

После ухода Евгения Панкина с поста председателя комитета строительства Волгоградской области на должность вице-мэра Волгограда, в облстрое назначили временного руководителя. Исполняющим обязанности председателя комитета была назначена Ольга Бекункова. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации региона.

Ранее Ольга Бегункова была первым заместителем Евгения Панкина в комитете строительства. У нее два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Финансы и кредит». Она закончила Волгоградский инженерно-строительный институт и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Работала в строительной сфере, с 2014 года перешла на работу в администрацию региона, где занимала руководящие должности в сфере строительства.

Напомним, о назначении Евгения Панкина на пост заместителя главы Волгограда стало известно 5 октября.