Под Волгоградом ночью тушили загоревшийся павильон

МЧС тушили пожар. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полночь 5 октября в городе Михайловка тушили загоревшийся на рынке павильон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, ЧП произошло в 00.28 часов на улице Мира. Очевидцы сообщили о пожаре в экстренные службы.

- В павильоне горели вещи на площади 5 квадратных метров. Пожарные расчеты 30-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00.42 часа, - уточнили в МЧС.

Благодаря оперативности спасателей распространения пожара и жертв удалось избежать. Эксперты выяснили, что ЧП произошло из-за короткого замыкания электропроводки.