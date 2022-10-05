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Политика5 октября 2022 9:01

В Волгограде призывнику грозит два года тюрьмы за уклонение от срочной службы

Мужчина не захотел служить
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Молодой человек решил, что армия - это не для него, за что и ответит перед судом.

Молодой человек решил, что армия - это не для него, за что и ответит перед судом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Дзержинский районный суд Волгоградской области в ближайшее время будет рассматривать уголовное дело в отношении волгоградца. Ему предстоит ответить по части 1 статьи 328 УК РФ.

В прошлый весенний призыв молодой человек получил под роспись повестку о призыве на военную службу. Медкомиссия признала его годным к армии и присвоила ему категорию А3. Волгоградцу предстояло явиться в определенный день и час в военкомат. Но он этого не сделал, объяснил это нежеланием проходить военную службу в рядах ВС РФ.

Так как законных основания для освобождения у молодого человека не было, в отношении него возбудили уголовное дело за уклонение. Статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет на усмотрение суда.