В Волгограде призывнику грозит два года тюрьмы за уклонение от срочной службы

Молодой человек решил, что армия - это не для него, за что и ответит перед судом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Дзержинский районный суд Волгоградской области в ближайшее время будет рассматривать уголовное дело в отношении волгоградца. Ему предстоит ответить по части 1 статьи 328 УК РФ.

В прошлый весенний призыв молодой человек получил под роспись повестку о призыве на военную службу. Медкомиссия признала его годным к армии и присвоила ему категорию А3. Волгоградцу предстояло явиться в определенный день и час в военкомат. Но он этого не сделал, объяснил это нежеланием проходить военную службу в рядах ВС РФ.

Так как законных основания для освобождения у молодого человека не было, в отношении него возбудили уголовное дело за уклонение. Статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до 2 лет на усмотрение суда.