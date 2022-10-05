В Волгограде судят 34-летнего организатора азартных игр

Дело рассмотрит суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего организатора азартных игр в Кировском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, с мая 2022 года обвиняемый неплохо зарабатывал на подпольном казино, которое обустроил в нежилом помещении на улице Одоевского. Мужчина поставил 14 терминалов и завлекал зависимы от азартных игр горожан.

Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СКР по региону. Прокуратур утвердила обвинительное заключение.

- Дело направлено прокуратурой Кировского района для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №89, - отметили в прокуратуре.