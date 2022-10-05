Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 9:01

В Волгограде судят 34-летнего организатора азартных игр

Мужчина открыл подпольное казино в нежилом помещении
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело рассмотрит суд

Дело рассмотрит суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего организатора азартных игр в Кировском районе города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного органа, с мая 2022 года обвиняемый неплохо зарабатывал на подпольном казино, которое обустроил в нежилом помещении на улице Одоевского. Мужчина поставил 14 терминалов и завлекал зависимы от азартных игр горожан.

Уголовное дело расследовали сотрудники СУ СКР по региону. Прокуратур утвердила обвинительное заключение.

- Дело направлено прокуратурой Кировского района для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №89, - отметили в прокуратуре.