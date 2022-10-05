В Волгограде после сноса домов фирма нанесла ущерб почве 324 миллионов рублей

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

В Волгограде обнаружили незаконную свалку бетонных изделий. В Дзержинском районе овраг захламили строительным мусором, ломом железобетонных изделий, досками после сноса зданий. Специалисты отобрали пробы отходов, после лабораторных исследований выяснилось, что мусор отнесен к IV классу опасности. Он занял площадь 7308 квадратных метров – это больше площади футбольного поля. Свалку образовало ООО «Астра», которое незаконно сбрасывало строительные отходы во время демонтажа и сноса зданий. Ущерб почве составил свыше 324 миллионов рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Компанию оштрафовали на 70 тысяч рублей, который она оплатила. Также был проведен подсчет причиненного почве ущерба. В адрес ООО «Астра» было направлено требовании о добровольной оплате 324 миллионов рублей, фирма в срок штраф не выплатила.

- Межрегиональным управлением направлено исковое заявление в Арбитражный суд Волгоградской области с целью принудительного взыскания суммы причиненного ущерба окружающей среды, - отметили в ведомстве.