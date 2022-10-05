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Общество5 октября 2022 8:30

В Волгоградской области поймали больную лосиху

Животное могло угрожать волгоградцам
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Животное уже поймали и обезопасили.

Животное уже поймали и обезопасили.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Облкомприроды объявил о поиске дикой лосихи, которая забрела на территорию Кумылженского района. У животного был больной глаз и вела себя она, по словам местных охотников, неадекватно. Чиновники посчитали, что лосиха может быть опасна для жителей и ее необходимо поймать. Распоряжение передали егерям.

Ее поймали в короткие сроки.

Животное вылечили, оно не представляет опасности для жителей.

Кстати, лоси обычно не встречаются в этой районе, она могла зайти с соседних территорий.