В Волгоградской области поймали больную лосиху

Животное уже поймали и обезопасили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Облкомприроды объявил о поиске дикой лосихи, которая забрела на территорию Кумылженского района. У животного был больной глаз и вела себя она, по словам местных охотников, неадекватно. Чиновники посчитали, что лосиха может быть опасна для жителей и ее необходимо поймать. Распоряжение передали егерям.

Ее поймали в короткие сроки.

Животное вылечили, оно не представляет опасности для жителей.

Кстати, лоси обычно не встречаются в этой районе, она могла зайти с соседних территорий.