Под Волгоградом по вине лихача пострадали три пассажира

Пассажиры в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

4 октября две женщины и мужчина в результате аварии на трассе Волгоградской области попали в больницу. ДТП произошло в Калачевском районе на магистрали Волгоград - Каменск-Шахтинский около трех часов дня.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, 66-летний водитель за рулем «Хендэ Солярис» двигался в сторону Ростова. На 69 километре мужчина решил обогнать колонну машин и выехал на встречную полосу, где такой же маневр в попутном направлении совершал «Рено Дастер».

-В итоге водитель не справился с управлением, наехав на обочину встречного направления движения, после чего касательно зацепил «Деу Нексия», - уточнили в полиции.

Пассажирки 24 и 49 лет, а также 26-летний мужчина госпитализированы с места аварии.