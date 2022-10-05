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Общество5 октября 2022 7:42

Россельхознадзор обнаружил в Волжском фирму-фантом

Компанию исключили из информационной системы «Меркурий»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фирма не предоставляла отчеты.

Фирма не предоставляла отчеты.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россельхознадзор по Волгоградской области в ходе проверки информационной системы «Меркурий» обнаружили фирму-фантом в Волжском. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, с 2019 года на производственной площадке ООО «Эдем» не оформляются сопроводительные ветеринарные документы. Фактически, последние три годы компания не вела необходимые отчеты.

Инспектор Россельхознадзора выехал по адресу, где должна располагаться компания. Однако ООО по указанному адресу не обнаружил.

- По результатам проведенных мероприятий ООО «Эдем» признана фантомной и исключена из ФГИС «Меркурий», - уточнили в ведомстве.