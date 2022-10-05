Волгоградцам рассказали про плод, помогающий восстановить нервы и справиться с простудой

Инжир богат витаминами и микроэлементами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказало о полезных свойствах инжира. Люди с древних времени используют плоды фигового дерева не только в пищу, но и для лечения. У инжира большой набор полезных нутриентов, белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Витамины группы B участвуют в регенерации нервной системы, формируют ее, а также отвечают за нормальную работу пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, повышают защитные функции организма, поддерживают иммунитет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в ведомстве.

Содержащийся в инжире витамин К синтезирует белки для костной ткани и свертывания крови, клетчатка улучшает микрофлору кишечника. Также плод богат калием, магнием, медью. Санитарные врачи отмечают, что дневная норма инжира составляет около 100 г – это 2-3 плода фигового дерева.

- Что касается лечебных свойств, то употреблять инжир рекомендуют во время простуд (хорошо с молоком). Он поддержит иммунитет, а при длительных болезнях станет отличным источником витаминов. Однако, людям, склонным к аллергическим реакциям, необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем добавлять инжир в свой рацион, - отметили в Управлении Роспотребнадзора по региону.