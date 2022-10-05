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Политика5 октября 2022 6:54

Военная полиция следит за порядком во время мобилизации и учений на полигоне

Правоохранители обеспечивают безопасность в период призыва резервистов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба ЮВО.

Фото: пресс-служба ЮВО.

В Волгоградской области за порядковом в период частичной мобилизации 2022 года следит военная полиция и военная автомобильная инспекция Южного военного округа. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ЮВО, в обеспечении безопасности участвуют десятки военнослужащих и инспекторов.

Военная полиция несет круглосуточную службу на полигоне, КПП, в полевых лагерях, учебном центре. Военные инспекторы сопровождают автобусы с мобилизованными волгоградцам, следят за безопасностью движения военной техникой

- Патрули оснащены средствами связи, ручными металлоискателями и спецсредствами. Также органами военной полиции организовано взаимодействие с другими силовыми ведомствами региона, - отметили в пресс-службе ЮВО.

В общей сложности в этой работе задействовано более 50 военных полицейский и сотрудников ВАИ, свыше 10 единиц спецтранспорта.