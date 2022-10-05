Изображение волгоградской «Родины-матери» отправится на МКС

Космонавт Олег Новицкий провел лекцию для школьников. Фото: Волгоградский планетарий.

В Волгограде проходит Неделя космоса, которая приурочена к 65-летию запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в волгоградском планетарии, состоялась встреча космонавта, Героя России Олега Новицкого с волгоградскими школьниками. Он провел для учащихся лекцию, а также посмотрел вместе с ними фильм о космосе. Во время Недели космоса в Волгограде подведут итоги конкурса детских рисунков, лучшие будут на фюзеляж ракеты, которая отправится на МКС. Также на космическом аппарате будет изображение «Родины-матери».

- Я уверен, что за время, проведенное здесь в течение недели, посвященной нашей космонавтике, мы узнаем очень многое, свяжем поколения тех людей, которые начинали это дело, которые дали возможность нам продолжить, расскажем о своей работе, поговорим о людях, которые жили и защищали город и как это повлияло именно на тему нашей встречи, - рассказал Олег Новицкий.

5 октября В Волгограде откроется инсталляции «Если очень захотеть…» и выставка фотографий с МКС космонавта Сергея Рязанского. Также будут организованы лекции, экскурсии и пленэр «Космос», молодые художники составят плакаты и коллажи, посвященные теме космоса, сообщили в фонде социальных проектов «Наследие».