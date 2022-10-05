Волгоградские родители обратились в Роспотребнадзор по вопросам школьного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале учебного Роспотребнадзор организовал горячую линию по вопросам питания в школах Волгоградской области. С 5 по 16 сентября 56 родителей позвонили в надзорный орган, чтобы пожаловаться или уточнить интересующие их вопросы.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе профильного ведомства, 16% волгоградцев обратились по вопросам блюд и разрешенных и запрещённых продуктов, которые предлагались детям. 12,5% интересовались возможностью поучаствовать в родительском контроле за организацией школьного питания. 11% волновал вопрос горячего питания для учащихся начальных классов. Также волгоградцы спросили, почему в некоторых школах нет меню на стендах и сайтах.

- В случае необходимости разъяснения вопросов по организации питания можно направить письменное обращение почтой (400131, г.Волгоград, пр. Ленина 50Б) или либо написать обращение через официальный сайт, - напомнили волгоградцам.