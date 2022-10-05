В Волгоградской области мобилизацию продолжат и после доклада губернатора Андрея Бочарова об итогах первого этапа

Повестку можно получить и после завершения первого этапа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров 4 октября подвел итоги первого этапа мобилизации в регионе. Он прошел не без нарушений, но их исправляют и призванные мужчины проходят обучение, чтобы отправиться для участия в СВО. Многие решили, что после доклада губернатора волгоградцы перестанут получать повестки. Но как оказалось, это не так. В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область», где специалисты отвечают на самые актуальные вопросы, разъяснили, что мобилизация завершается только по решению президента РФ, а таких распоряжений пока не озвучивали.

Так что повестка может прийти в любое время, если вы подходите под критерии частичной мобилизации. Если считаете, что не подходите, то у вас есть возможность оспорить решение через Госуслуги, по телефону 122, обратиться через телеграм-канал или по телефону "горячей линии" прокуратуры Волгоградской области (8442) 53-40-68.