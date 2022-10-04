В Волгограде в трех районах отключат электричество 5 октября

В среду без света частично останутся 3 района Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в среду десятки домов останутся без электричества. Отключения света будут плановыми из-за профилактики и ремонта оборудования. Электроснабжения не будет в течение нескольких часов в трех районах. Частично 5 октября обесточат Советский, Кировский и Красноармейский районы, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Советском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Лесомелиоративной, 213-217, 214-245, 219а, 219б, 222а, 284, 284а, 284б, 285а, 285-295, 290, 299, 300, в пер. Тепличном, 301, 302, 303, 305, 306, 307. В Кировском районе с 9.00 до 14.00 без света останутся жители ул. Быстрова, 167-187, ул. Турбинной, 165-181, 166а-180, ул. Денисенко, 160-188, 171-201, ул. Стрельца, 129-147, 178-204, ул. Пожарского, 231, 232, ул. Южнобережной, 1-9, 2-14, ул. Генерала Доватора, 27-37, 32-44, ул. Розовой, 65.

В Красноармейском районе с 10.30 до 17.00 обесточат дома на пр-кте Столетова, 32, 34, 38, ул. Брестской, 17, 19, 21, 23, с 9.00 до 17.00 – на ул. Компасной, 17-35, 18-36, ул. Штурманской, 16-36, 19-37, ул. Староладожской, 15-37, 16-48, ул. Гремяченской, 39-61, в пер. Штурманский, 5-15, 12. С 8.30 до 15.00 электричество отрубят на ул. Отрадной, ул. Тенистой, ул. Чистой, ул. Утренней, 2-8.