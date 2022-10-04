На юге Волгограда ликвидируют 15 стихийных свалок

На юге Волгограда ликвидируют 15 несанкционированных свалок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация Волгограда объявила аукцион по отбору подрядчика для ликвидации 15 стихийных свалок в Красноармейском районе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, на юге города планируют убрать порядка 600 кубометров мусора. На эти цели готовы выделить 997 тысяч рублей – это начальная цена торгов.

- Специалистам предстоит ликвидировать нелегальные свалки, на которых недобросовестные граждане организуют сброс бытовых и строительных отходов, - отметили в мэрии.

Несанкционированные свалки уберут между частными домами в поселке Буревестник по улице Галилея и дорогой по улице Моцарта, приведут в порядок земельные участки на пересечении улиц Брестской и Заславской, а также улиц Зеленоградской и Лисичанской. В поселке Верхняя Сарепта ликвидируют мусор на улицах Островной, Медногорской, на склоне оврага, у дома №1а на улице Каменец-Подольской. Очистят территории от свалок выше ГСК №11, около бывшего мясокомбината, на подъеме горы по улице Куйбышева, в конце подъема по улице Дачной, напротив районного кладбища, у домов №2-12 по улице Дальней и на склоне оврага, напротив домов №61, 65 по улице Героев Малой Земли. Приведут в порядок два участка около поселка Татьянка-1 – рядом со школой №11 и по улице Мачтозаводской рядом со стадионом «Темп».

После заключения контракта с подрядчиком, он должен ликвидировать стихийные свалки в течение двух недель.