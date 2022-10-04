Прокуратура требует 4 года тюрьмы для вице-мэра Волжского Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Волгоградская прокуратура потребовала посадить на 4 года в тюрьму бывшего вице-мэра Волжского Виктора Сухорукова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областного ведомства, такую позицию прокурор озвучил в прениях сторон по уголовному делу.

Напомним, в 2016-2017 годах, когда Сухоруков был вице-мэром и начальником правового управления администрации, бюджет города потерял миллионы. В то время мэрия судилась с организацией, пытаясь взыскать 39 миллионов рублей по договору аренды земли. Однако Сухоруков приказал сотрудникам не принимать участия в судах.

- После того как иск был оставлен судом без рассмотрения в связи с неявкой истца, повторное взыскание задолженности не инициировалось, - уточнили в прокуратуре.

В итоге организация обанкротилась, а имущество на 200 миллионов рублей попали в третьи руки. Фигурант уголовного дела вину свою не признал. Следующее заседание состоится 10 октября.