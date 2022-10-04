454 волгоградца переехали из аварийного жилья в новое с начала года

Большая часть семей выбрали новую квартиру, а не деньги. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Волгоградской области продолжает реализацию национальный проект «Жильё и городская среда». Как сообщили в администрации региона, из аварийных домов расселили 189 семей, а это 454 человека. Большая часть предпочла получить новую квартиру, которые закупает государство, 24 семьи решили взять денежной компенсацией.

На данный момент в расселении нуждается 1300 жителей, а аварийный фонд составляет более 15,8 тысяч квадратных метров.

Кстати, с начала года уже закупили 798 квартир, до конца года планируют еще 174 в Волгограде, Камышине, Светлом Яре и Городищенском районе. Жилье приобретают в состоянии чистовой отделки, в основном в жилых комплексах.

По словам чиновников, за последние три года действия программы в новое жилье переехали 4 тысячи волгоградцев.