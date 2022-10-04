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Общество4 октября 2022 12:39

На «Волгоград Арене» за 2,5 млн хотят отремонтировать акустическую систему

Во время футбольных матчей расслышать диктора на стадионе очень сложно
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
На "Волгоград Арене" запланировали ремонт акустической системы

На "Волгоград Арене" запланировали ремонт акустической системы

Фото: Эдуард Пальгунов

Спустя 4,5 года после открытия «Волгоград Арены» на ней хотят отремонтировать акустическую систему. Звук на стадионе действительно стал плохим, болельщики во время матчей «Ротора» с трудом могут расслышать, что говорит диктор. «Волгоград Арена» объявила аукцион по выбору подрядчика, который восстановит системы звукоусиления арены. Начальная цена ремонта составляет 2 миллиона 537 тысяч рублей, источником финансирования станут внебюджетные средства, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Во время ремонта предстоит заменить диффузоры (EVO - 104218.16RC) в среднечастотных подвижных динамиках акустических систем EVO6SH и EVO7SH. Всего на стадионе 384 таких акустических систем. В трех усилителях мощности DM100Q-DSP необходимо будет устранить системные ошибки «DSP Error, Protection». Также подрядчик должен наладить оборудование звукового тракта. В торгах смогут принять участие компании, сотрудники которых обучены к работе на высоте. Во время восстановления акустической системы планируется, что будут задействованы 2 инженера-звукотехника и 2 промышленных альпиниста.

Заявки для участия в торгах принимаются до 10 октября. Ремонт системы звука на «Волгоград Арене» после подписания контракта с подрядчиком должен пройти до 9 декабря.