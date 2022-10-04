На «Волгоград Арене» за 2,5 млн хотят отремонтировать акустическую систему

На "Волгоград Арене" запланировали ремонт акустической системы Фото: Эдуард Пальгунов

Спустя 4,5 года после открытия «Волгоград Арены» на ней хотят отремонтировать акустическую систему. Звук на стадионе действительно стал плохим, болельщики во время матчей «Ротора» с трудом могут расслышать, что говорит диктор. «Волгоград Арена» объявила аукцион по выбору подрядчика, который восстановит системы звукоусиления арены. Начальная цена ремонта составляет 2 миллиона 537 тысяч рублей, источником финансирования станут внебюджетные средства, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Во время ремонта предстоит заменить диффузоры (EVO - 104218.16RC) в среднечастотных подвижных динамиках акустических систем EVO6SH и EVO7SH. Всего на стадионе 384 таких акустических систем. В трех усилителях мощности DM100Q-DSP необходимо будет устранить системные ошибки «DSP Error, Protection». Также подрядчик должен наладить оборудование звукового тракта. В торгах смогут принять участие компании, сотрудники которых обучены к работе на высоте. Во время восстановления акустической системы планируется, что будут задействованы 2 инженера-звукотехника и 2 промышленных альпиниста.

Заявки для участия в торгах принимаются до 10 октября. Ремонт системы звука на «Волгоград Арене» после подписания контракта с подрядчиком должен пройти до 9 декабря.