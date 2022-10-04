В Волгограде экс-сотрудник банка отнял у клиента машину, купленную в кредит

Дело передали в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

49-летний бывший сотрудник банка предстанет перед Краснооктябрьским судом Волгограда за мошенничество в крупном размере. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, за обман клиента мужчине грозит до 6 лет тюрьмы.

В банке волгоградец работал замначальника отдела мониторинга кредитов физлиц. Он узнал о задолженности одного из заемщиков – тот в 2011 году взял автокредит, который еще не был погашен.

- В дальнейшем в августе 2013 года фигурант уголовного дела сообщил должнику о якобы принятом банком решении об изъятии приобретенного в кредит авто, однако фактически такое решение не принималось, - уточнили в прокуратуре.

Обвиняемый долгое время пользовался чужой машиной, причинив ее владельцу, который продолжал платить кредит, ущерб в размере 500 тысяч рублей. Вину свою аферист так и не признал, но сотрудники УМВД собрали достаточно доказательств его причастности к преступлению.