Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 октября 2022 12:18

Во время частичной мобилизации 379 призванных по ошибке волгоградцев вернули домой

Больше половины из них имеют проблемы со здоровьем
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Во время частичной мобилизации 379 волгоградцев призвали по ошибке

Во время частичной мобилизации 379 волгоградцев призвали по ошибке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Андрей Бочаров объявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Волгоградской области. Об этом глава региона заявил на заседании призывной комиссии. Он обратил на различные проблемы, которые были выявлены во время формирования мобилизационного ресурса. 379 волгоградцев были призваны по ошибке.

- На сегодня созданными рабочими группами и призывными комиссиями совместно с военными комиссариатами из числа уже призванных жителей Волгоградской области возвращены по месту проживания после дополнительного изучения реальной ситуации в отношении мобилизованных граждан и выявления несоответствия заявленным минобороны РФ критериям 379 человек, - отметил Андрей Бочаров.

Среди тех, кто был возвращен домой, у большинства имелись проблемы со здоровьем. Также среди причин возврата граждан - несоответствие военно-учетных специальностей критериям призыва, отсутствие опыта прохождения военной службы, несоответствие по возрасту.