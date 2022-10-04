Во время частичной мобилизации 379 призванных по ошибке волгоградцев вернули домой

Во время частичной мобилизации 379 волгоградцев призвали по ошибке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Андрей Бочаров объявил о завершении первого этапа частичной мобилизации в Волгоградской области. Об этом глава региона заявил на заседании призывной комиссии. Он обратил на различные проблемы, которые были выявлены во время формирования мобилизационного ресурса. 379 волгоградцев были призваны по ошибке.

- На сегодня созданными рабочими группами и призывными комиссиями совместно с военными комиссариатами из числа уже призванных жителей Волгоградской области возвращены по месту проживания после дополнительного изучения реальной ситуации в отношении мобилизованных граждан и выявления несоответствия заявленным минобороны РФ критериям 379 человек, - отметил Андрей Бочаров.

Среди тех, кто был возвращен домой, у большинства имелись проблемы со здоровьем. Также среди причин возврата граждан - несоответствие военно-учетных специальностей критериям призыва, отсутствие опыта прохождения военной службы, несоответствие по возрасту.