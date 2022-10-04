УФАС оштрафовал фирму на 150 тысяч рублей за мат в рекламе ролов в Волгограде

Почти год тянулись судебные тяжбы. Фото: Андрей МИРЕЙКО

После года судебных споров рекламодателя ООО «Ёбидоёби» города Красноярск все-таки оштрафовали на 150 тысяч рублей за использование слова, производного от русского мата.

История началась еще в 2021 году, когда владелец франшизы красноярской фирмы по продаже суши и роллов разместил рекламу на фасаде здания: «Не материмся и вкусно готовим. Набор «КуниЛи» 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls». На нее тут же пожаловались местные жители, которые не хотели, чтобы их дети читали подобные слова (а рядом несколько учебных заведений). УФАС встало на защиту волгоградцев. Правда, местный владелец франшизы перенаправил антимонопольщиков к главному хозяину в Красноярск, а те пытались объяснить, что название в переводе с японского – День недели – суббота, а КуниЛи – страна. Но судья разговаривала на русском и отговорки бизнесмена не приняла. На этой неделе суд окончательно решил наказать владельца сети за мат. Теперь ему предстоит заплатить 150 тысяч рублей