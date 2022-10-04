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Политика4 октября 2022 10:48

Волгоградцам объяснили порядок увольнения контрактников в период частичной мобилизации

В Указе о частичной мобилизации предусмотрены три случая, когда можно уйти со службы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцам объяснили о порядке увольнения контрактников в период частичной мобилизации

Волгоградцам объяснили о порядке увольнения контрактников в период частичной мобилизации

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Волгоградской области продолжают задавать вопросы касательно частичной мобилизации на горячую линию региона. Один из них касается увольнения военнослужащего-контрактика в период мобилизации в связи с окончанием срока контракта.

Как сообщили volgograd.kp.ru эксперты горячей линии, с момента объявления частичной мобилизации контрактник может уволиться со службы только в трех случаях. Первый – он достиг предельного возраста и не может продолжать службу. Второй – из-за состояния здоровья стал непригоден к военной службе. Третий – оказался в тюрьме.

- Прекращение действия контракта по истечению его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено, - отметили эксперты горячей линии.