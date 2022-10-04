«Музей не мусора» регионального оператора посетили волонтеры-экологи организации «Делай!»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

На площадке «Музея не мусора» состоялась экскурсия для волонтеров-экологов Всероссийской общественной организации «Делай!», которая была представлена студентами двух ВУЗов – Волгоградского государственного университета и Волгоградского государственного педагогического университета. Темой экскурсии стала «Система обращения с отходами в Волгоградкой области и раздельный сбор отходов в Волгограде».

Представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик-Волгоград» помогли ребятам повысить знания в области обращения с отходами в преддверии акции по сбору макулатуры «Миллион Родине». Эту акцию организация «Делай!» проведет совместно с публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (ППК РЭО).

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В ходе экскурсии волонтеры узнали о постоянном сокращении природных ресурсов за счет их интенсивного потребления и о растущем количестве производимых человеком отходов. Подробнее коснулись классификации отходов и на примере витрин «Музея не мусора» разобрали самые востребованные для вторичной переработки. Участникам были представлены возможности регоператора в этом процессе – собственная сортировочная линия с отбором полезных фракций, а также экопункт «Вторматик», куда можно приносить вторичное сырье и получать за него вознаграждение. Всем ребятам были вручены информационные буклеты о деятельности экопункта «Вторматик», а в отдельной витрине музея об экопункте студенты увидели, как необходимо готовить вторсырье к сдаче на переработку.

Также волонтерам-экологам подробно рассказали о двухконтейнерной системе сбора отходов, которая внедряется в Волгограде в пяти районах города.

В завершение экоурока для студентов состоялась интерактивная викторина на знания об экономике замкнутого цикла. Участники поделились опытом участия в экоакциях, рассказали о своих экопривычках и выразили пожелание об организации совместных с региональным оператором активностях.